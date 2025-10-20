きょう２０日（月）は、南西諸島から日本の南にかけて秋雨前線が停滞する見込みです。また大陸からは高気圧の張り出しが強まり、この時季としては強い寒気が北日本を中心に流れ込むでしょう。北海道は日本海側を中心に曇りや雨で、内陸では雪の降る所がありそうです。東日本と西日本は太平洋側を中心に雨が降りますが、午後は次第に止む範囲が増えるでしょう。最高気温は、北日本で平年よりも低く、その他の地域ではおおむね平年並