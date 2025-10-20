◆第２７回東京ハイジャンプ・ＪＧ２（１０月１９日、東京競馬場・芝３１１０メートル、良）１９日の東京９Ｒ・第２７回東京ハイジャンプ・ＪＧ２は、１番人気に推されたジューンベロシティがエコロデュエルとのマッチレースを鼻差で制し、２連覇で重賞６勝目を飾った。スタートはひと息だったが、挽回して好位で迎えた最後の直線は末脚を伸ばすＪＧ１馬との首の上げ下げに。わずかに前に出たところがゴールだった。歴代最多タ