◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第6戦 ソフトバンク-日本ハム(20日、みずほPayPayドーム)パ・リーグのクライマックスシリーズ(CS)ファイナルステージは、両チーム3勝3敗で第6戦を迎えます。パCSファイナルが第6戦を迎えるのは、2014年以来11年ぶりです。11年前の対戦は、なんと今年と同一カード＆同一球場。レギュラーシーズン首位のソフトバンクと、3位の日本ハムが激突しました。試合はソフトバンクの先発・大隣憲司