ゴルフの飛距離は、スコアや戦略を大きく左右する重要な要素です。「力いっぱい振っても思ったほど飛ばない」「どのクラブを使えば効率よく飛ばせるのか分からない」と感じたことはありませんか？ 実は飛距離は感覚や筋力だけで決まるものではなく、ボール初速・打ち出し角度・スピン量の3つの要素によって数値的に算出できます。つまり仕組みを理解すれば誰でも改善が可能なのです。 本記事では、飛距離の基本計算式やヘ