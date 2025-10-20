台湾メディアの旺報は19日、日本政府が早ければ2026年度にも査証（ビザ）の申請にかかる手数料を欧米並みに引き上げることを検討していて、料金は現在の9倍になる可能性もあると伝えた。記事は、現在の手数料は、訪日するたびに取得が必要な一次ビザが約3000円、有効期間内に何度も訪問できる数次ビザが約6000円だと紹介し、短期ビザで比較すると米国は185ドル（約2万7750円）、英国は177ドル（約2万6550円）、カナダは71ドル（約1