２３日に行われるドラフト会議の目玉、創価大・立石正広内野手（４年＝高川学園）が１９日、埼玉・飯能市民球場での東京新大学野球秋季リーグの共栄大戦に「３番・二塁」で先発。８球団１７人のスカウトの前で、右翼線へ痛烈な二塁打を放った。８回１死一塁での第４打席で、立石が“らしさ”を見せた。「打ち急ぐことなく、自分のポイントまで持ってくることができました」と外側の球を逆方向へはじき飛ばすと「打球の速さが違