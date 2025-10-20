◆女子プロゴルフツアー富士通レディース最終日（１９日、千葉・東急セブンハンドレッドＣ＝６６９７ヤード、パー７２）プロ１１年目の木村彩子（２９）＝コンフェックス＝が３年ぶりとなる２勝目を挙げた。首位で出て６バーディー、２ボギーの６８をマークし、通算１２アンダーで制した。初日４４位の出遅れから猛チャージを重ね、優勝賞金１８００万円を獲得した。木村は「石ころ世代」と自虐するが、１９９５年生まれの優