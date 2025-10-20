◆明治安田Ｊ２リーグ第３３節札幌２−０富山（１９日・富山県総合運動公園陸上競技場）北海道コンサドーレ札幌が３試合ぶりの勝利を挙げ、Ｊ２残留条件となる１７位以上を確定させた。アウェー・富山戦はＭＦ高嶺朋樹主将（２７）が前半２０分、後半２３分と左ミドルを２本決め、２―０で勝利した。＊＊＊＊残留争いをしている富山にしっかり勝てたのは大きかったが、内容的には正直言って、Ｊ１に上がったらどうだという