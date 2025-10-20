日本時間６時４５分にNZ消費者物価指数（2025年 第3四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（2025年 第3四半期）06:45 予想0.9%前回0.5%（前期比) 予想3.0%前回2.7%（前年比)