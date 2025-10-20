テレ朝から“移籍”俳優の沢口靖子（60）が主演を務めるフジテレビ系の月9枠ドラマ「絶対零度〜未然犯罪潜入捜査〜」はこれまで、1作目と2作目で上戸彩（40）、3作目と4作目は沢村一樹（58）が主演を務めた人気シリーズの5作目だ。【写真を見る】『科捜研の女』とはまるで別人！“美谷間”をのぞかせる「沢口靖子」の意外すぎる1枚警視庁「情報犯罪特命対策室」（通称・DICT）が舞台。DICTは高度な情報技術を悪用し、国民の