一種の社会現象漫才日本一を決める「M-1グランプリ」は、いまやお笑いファンだけでなく、日本中の人々が楽しみにしている国民的行事となった。年の瀬が近づくと「今年のM-1は誰が優勝するんだろう」といった会話が自然に交わされる。「NHK紅白歌合戦」と並ぶ年末の恒例行事としての地位を確立したと言っても過言ではない。もはや1つのテレビ番組という枠を超えて、一種の社会現象になっている。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊