今週は全国的に季節が進みそうです。きょう20日（月）未明、東京都心では気温が15.1℃まで下がり今シーズン最も低くなりました。きょう20日（月）は北日本を中心に西高東低・冬型の気圧配置で大陸の高気圧から寒気が吹き出し、きのう19日（日）よりも強いものが流れ込む見通しです。平地でも雪の積もる可能性があり、路面凍結に注意が必要です。シーズン初めの雪道の運転になると思いますので、十分にお気をつけください。また、前