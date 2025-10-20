上皇后美智子さまがきょう、91歳の誕生日を迎えられました。宮内庁がきょう公開した映像には、上皇后さまが、お住まいの仙洞御所で上皇さまと手をつなぎながら笑顔で話される様子が収められています。きょう91歳になられた上皇后さまはこの1年、展示会や公園などに足を運んだほか、今年8月には、静養先の長野県軽井沢町で上皇さまとキャベツ畑の散策を楽しまれました。側近によりますと、お住まいでは、朝食後に、上皇さまと本の音