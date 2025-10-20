真鍋昌平の漫画『九条の大罪』が柳楽優弥主演で実写ドラマ化され、Netflixにて2026年春に世界独占配信されることが決まった。TBSとNetflixによるオリジナル作品第3弾となる。【写真】柳楽優弥、松村北斗が演じる2人、原作での姿は？原作漫画は、漫画『闇金ウシジマくん』作者である真鍋昌平の最新作。2020年10月から「ビッグコミックスピリッツ」（小学館）にて連載中で、単行本は14巻まで発売されており、累計発行部数は400万