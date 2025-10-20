横浜流星が主演を務める大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合ほか）第40回「尽きせぬは欲の泉」が19日に放送され、くっきー！がのちに葛飾北斎となる春朗役で登場。奇行を連発すると、ネット上には「怪人すぎるwww」「あ、変人だ」「これはもう、くっきーでは？w」などのツッコミが集まった。【写真】勝川春朗（くっきー！）と喧嘩になる瑣吉（津田健次郎）身上半減の刑を受けた蔦重（横浜）は営業を再開。その