及川光博が主演を務めるドラマ『ぼくたちん家（ち）』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）の第2話が19日に放送。ほたる（白鳥玉季）が明かした秘密に反響が集まっている。【写真】ドラマ『ぼくたちん家』第2話ほたる（白鳥玉季）の母・ともえ（麻生久美子）本作は、現代にさまざまな偏見の中で生きる「社会のすみっこ」にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて、明るくたくましく生き抜く姿を描く完全オリジナルストーリー。