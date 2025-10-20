サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」のＤＦ熊谷紗希（ロンドンシティー）が、３５歳の誕生日を迎えたことを報告し、祝福の声が寄せられている。熊谷は２０日までに自身のインスタグラムを更新し、白トップスにデニムジャケットを合わせた姿で登場。「３５歳」と書き出し、ケーキをもって笑顔を見せるショットをアップした。「ここまで元気にサッカーを続けられてることに心から感謝です。３５歳も周りの方々への感謝の気