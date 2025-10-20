◆男子プロゴルフツアーメジャー第３戦日本オープン最終日（１９日、栃木・日光ＣＣ＝７２３８ヤード、パー７０）片岡尚之（２７）＝フリー＝が７打差を大逆転し、涙のメジャー初制覇を飾った。６位から出て６８と伸ばし、通算３アンダーで並んだ原敏之（さとし、３４）＝ＹＡＧＯＫＯＲＯ＝とのプレーオフを１ホール目で制し、２０２１年ジャパンプレーヤーズチャンピオンシップ・サトウ食品以来４年ぶりとなるツアー２勝