◆男子プロゴルフツアーメジャー第３戦日本オープン最終日（１９日、栃木・日光ＣＣ＝７２３８ヤード、パー７０）７打差６位から出た片岡尚之（フリー）が６８で回り、通算３アンダーで並んだ原敏之（さとし、ＹＡＧＯＫＯＲＯ）とのプレーオフを制し、２０２１年ジャパンプレーヤーズチャンピオンシップ・サトウ食品以来４年ぶりとなるツアー２勝目。来年のマスターズと全英オープンの出場資格を得た。優勝が決まった直