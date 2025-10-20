◆第３０回秋華賞・Ｇ１（１０月１９日、京都競馬場・芝２０００メートル、良）第３０回秋華賞・Ｇ１は１９日、京都競馬場で行われ、２番人気の桜花賞馬エンブロイダリーが、逃げたエリカエクスプレスを半馬身差で差し切り、牝馬３冠最終戦を制した。桜花賞との牝馬２冠は史上１３頭目（牝馬３冠馬含む）。導いたクリストフ・ルメール騎手（４６）＝栗東・フリー＝は歴代最多４勝目で、史上初の２度目の連覇を果たした。１番人気