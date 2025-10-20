◆大相撲ロンドン公演千秋楽（１９日・英ロンドン、ロイヤル・アルバート・ホール）【ロンドン１９日＝大西健太】横綱・大の里（二所ノ関）は、勝った方が優勝の豊昇龍（立浪）との一番に敗れた。「５日間、本当に楽しかった。今日が最後だったので、しっかりと上を見渡してもすごかった」と振り返った。閉会式では自らの英語で「Ｈｅｌｌｏｅｖｅｒｙｏｎｅ．Ｌｏｎｄｏｎｉｓｇｒｅａｔ．Ｔｈａｎｋｙｏｕａｎ