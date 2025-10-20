俳優の瀬戸康史が、大学祭のトークショーに出演したことを報告した。瀬戸は２０日までに自身のインスタグラムで「大阪工業大学城北祭でのトークショー。ご来場いただいた皆さんありがとうございました」と書き出し、「ＭＣは事務所の後輩の真丸。おかげでリラックスして臨めました」と振り返り、俳優・真丸（しんまる）との２ショットなどをアップした。「お客さんも温かくてめちゃくちゃ盛り上がりましたね。実行委員の皆さん