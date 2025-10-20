〈《取引先の女性社員にストーカー行為》外回りの営業部員がひた隠していた“裏の顔”〉から続く 営業部員の垣谷は嘘をついていた。駅の階段から落ちて怪我をしたのは、取引先の女性社員にストーカー行為を繰り返した挙げ句、「警察を呼んだ」と訴えられ、その場から逃げようとしたためだった。パワハラの疑いをかけられた田辺次長は激怒し、その対応で総務部はてんてこ舞いだった……。「ひよっこ社労士のヒナコ」第11話〈