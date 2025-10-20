〈《社員が就業中に転倒・入院》労基署に事故報告をせず、もみ消したい“会社の事情”とは〉から続く高市早苗議員が自民党新総裁に選ばれたわずか6日後、「政治とカネ」の問題をめぐり公明党が連立政権を離脱した。初の女性首相か、政権交代か。波瀾含みのなか召集される臨時国会で、第104代総理大臣が指名される。新しい首相の誕生で、私たちの働き方はどう変わるのか？ 【マンガ】「ひよっこ社労士のヒナコ」第1話 前編を