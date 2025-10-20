高石あかりが主演を務める朝ドラ『ばけばけ』（NHK）。10月17日の第15回放送で、堤真一演じる雨清水傳が亡くなるシーンが描かれた。【写真】「どうしても笑ってしまう」吉沢亮の奇抜すぎる衝撃メイクアップ姿堤真一の「格が違う」演技第3週「ヨーコソ、マツノケヘ。」では、トキ（高石）と銀次郎（寛一郎）との新婚生活がスタート。貧しいながらも幸せな日々を送っていたが、トキの働く機織り工場は景気の悪化で資金難に直面し