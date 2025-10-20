札幌プリンスホテルは、ブッフェレストラン ハプナを全面改装してオールデイダイニング（名称未定）として12月14日にリニューアルオープンする。天井高9メートルの空間に北の大地を想起させる色と意匠を配し、動線に配慮したブッフェラインやシェルフ型ブッフェボード、ライブキッチンを備え、席数を166席から186席に拡大した。朝食は小さな海鮮丼やジャンボクロワッサン、ランチは北海道コトリヤードやローストチキン、ディナーは