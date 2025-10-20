10月25日（土）東京競馬場で行われる、第14回アルテミスステークス（G3・2歳オープン・牝・芝1600m）の登録馬は下記の通り。ソダシの半妹で、白毛馬のマルガ、新潟2歳S2着のタイセイボーグなど11頭がエントリー。暮れのG1へ向けて有力馬がしのぎを削る。【新馬/函館5R】白毛馬マルガが武豊を背に完勝…ソダシの半妹11頭がエントリータイセイボーグ55.0ドナルンバ55.0ハッピーエンジェル55.0バースデイフライト55.0ヒルデ