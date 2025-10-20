◆大相撲ロンドン公演千秋楽（１９日・英ロンドン、ロイヤル・アルバート・ホール）【ロンドン１９日＝大西健太】大の里（二所ノ関）と豊昇龍（立浪）の両横綱、幕内・翔猿（追手風）が４戦全勝で迎えた千秋楽。先に翔猿が小結・高安（田子ノ浦）に敗れたため、勝った方が優勝となる横綱の同士の結びの一番。豊昇龍が大の里を送り出して、優勝を決めた。５日間通して送られた現地のファンの声援に「僕の四股名をロンドンの