残り6試合となったサッカーJ2リーグは、18日（土）19日（日）に第33節の10試合が行われました。2位V・ファーレン長崎は、ホームでヴァンフォーレ甲府に快勝し15試合負けなし。勝ち点を62に伸ばし、残り5試合で今季初の首位に立ちました。前節まで首位の水戸ホーリーホックは、3位ジェフユナイテッド千葉にホームで敗れ2位転落。上位との直接対決を3位千葉は、逆転でのJ1自動昇格へ望みをつなげる勝利となりました。4位以下では、勝