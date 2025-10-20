残り5試合と終盤戦を迎えているサッカーJ1リーグは、17日（金）〜19日（日）に第34節の10試合が行われました。首位の鹿島アントラーズはヴィッセル神戸との上位対決を引き分け。2位に浮上したのは柏レイソル。ガンバ大阪に今季最多5得点を挙げる大勝で、鹿島との勝ち点差を『3』にまで縮めています。追い上げるチャンスを生かしたのは柏レイソル。6試合負けなしと好調のガンバ大阪に敵地で今季最多5得点を奪って圧勝。勝ち点を63に