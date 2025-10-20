７日に右足首を手術した広島・中村奨成外野手（２６）が１９日、年内をメドに状態を１００％に戻すプランを明かした。術後４日ほどで退院し、２０日に抜糸を行う。現在は廿日市市の大野練習場でリハビリを開始しており、早期の完治を目指す考え。８年目の今季は自己最多１０４試合に出場し、レギュラーに定着した。さらなる飛躍へ、前進していく。見通しの明るさが、動きと表情から伝わった。７日に手術した中村奨は、そこから