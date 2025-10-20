専門医として技術を高めたい――多くの医師が抱く理想とは裏腹に、30代で約4割がキャリアに迷いを抱く。細心調査で見えてきたのは、結婚や育児といったライフステージの変化と、過酷な勤務実態との狭間で苦悩する若手医師のリアルな姿でした。「専門医」への憧れと「QOL」、若手が抱える理想と現実株式会社リクルートメディカルキャリアが全国の医師を対象に実施した『医師のキャリア観に関する実態調査』によると、医師免許を取得