私（オカヤマサチ、30代）は小3（ソウタ）と小1（カンタ）の子どもがいる母。1年前から夫（アキヒロ、40代）は高速を使って車で3時間の場所に単身赴任しています。夫は愛情深い人ですが、喜怒哀楽の激しい一面があります。以前の私は夫を「感情表現が豊かな人だな」と思っていましたが、夫は子どもの成長とともに些細なことで怒り出すようになりました。しかも夫が月に1〜2回帰ってくるたびに怒鳴るため、私は正直「早く赴任先に戻