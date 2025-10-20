80歳以上の高齢者の長寿を祝うイベントが岡山市北区で開かれました。「みなさんの元気の秘訣は？」…会場で聞きました。 【写真を見る】80歳以上の高齢者の長寿を祝う“岡山市合同敬老会“で聞きました「元気の秘訣は？」【岡山】 思い思いの衣装に身を包み、得意の歌や詩吟、踊りを披露します。80歳以上の在宅高齢者の長寿を祝うイベント、岡山市合同敬老会です。岡山市北区の岡山ドームには市内14学区から約480人が集