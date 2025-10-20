俳優の柳楽優弥（３５）がＮｅｔｆｌｉｘシリーズ「九条の大罪」（２６年春に世界配信）で主演することが１９日、分かった。共演にＳｉｘＴＯＮＥＳ・松村北斗（３０）が名を連ね、バディとしてともに底辺で生きることにもがく弱者たちに向き合う弁護士を熱演する。多様なキャラクターを演じてきた柳楽がグレーな案件ばかりを引き受ける弁護士・九条間人を演じる。「新しいチャレンジをすることに高揚感を覚え、僕自身ワクワク