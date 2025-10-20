ＬＤＨ所属の１６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥ」の武知海青（２７）の活躍がめざましい。ＤＤＴ１９日の後楽園大会では、ＫＯ−Ｄ６人タッグ王座戦に臨んで初防衛に成功。見事な?二刀流?ぶりで注目を集めている。プロレス界でもスターへの階段を駆け上がっている武知について、団体を率いる高木三四郎（５５）が貢献度を絶賛しつつ、今後への期待を熱弁した。上野勇希、Ｔｏ―ｙとのトリオで同王座を