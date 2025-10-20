◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会(18日、東京・陸上自衛隊立川駐屯地〜立川市街地〜国営昭和記念公園)箱根駅伝の予選会で日本体育大学が9位に入り、78年連続78回目となる本大会出場が決定。連続出場の重圧に選手たちは涙をこぼしました。来年1月2日と3日に行われる箱根駅伝への出場権をかけた今予選会は各校上位10名の合計タイムにより競われ、全42校中上位10校に箱根路への切符が渡されました。前回の第101回箱根駅伝で