今、女子大に行く生徒はどんな子なのか？（写真： つむぎ / PIXTA）【写真】昭和女子大は大学通信調べの2025年の実就職率ランキングで全国9位だった少子化の中で、私立大学の約5割は定員割れとなっている（日本私立学校振興・共済事業団「令和7〈2025〉年度私立大学・短期大学等入学志願動向」）。中でも女子大の危機が報じられる。京都ノートルダム女子大は志願者数低下を理由に募集停止を発表し、全国に衝撃を与えた。関西を代表