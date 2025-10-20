◇パ・リーグCSファイナルステージ第5戦 ソフトバンク1-7日本ハム（2025年10月19日みずほペイペイD）【辻発彦視点】いくら相手が絶好調とはいえ弱気に映った。歩かせてもいい、では気持ちが後手に回っている証拠。0―0の4回無死一塁、ソフトバンクバッテリーのレイエスへの3球目だ。2ボールから捕手の海野は中腰となり、高めのつり球を要求。空振りかファウルを誘ったのだろうが、この高め直球を見送られて3ボール。続