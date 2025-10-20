日本ハムは19日、CSファイナルS突破を決めた場合、祝勝会では大リーグでおなじみの「シャンパンファイト」を実施すると発表した。日本球界では「ビールかけ」で祝うのが恒例となっていたが、関係者によるとメーカーからのビール提供が滞っているためシャンパンに切り替えた。サイバー攻撃を受けたアサヒグループホールディングス（HD）のシステム障害が影響しているという。ソフトバンクも祝勝会では同じ理由からシャンパン