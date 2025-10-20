◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第5戦 日本ハム 7-1 ソフトバンク(19日、みずほPayPayドーム)日本ハムがソフトバンクに3連勝。試合後、この日先発の台湾出身・古林睿煬投手が喜びを語りました。古林投手はこの日、4回2/3回を投げ、被安打2、6奪三振無失点の好投で勝利に貢献。打線好調のチームは計7得点で快勝し、対戦成績を3勝3敗としました。試合後、ヒーローインタビューに登場した古林投手はこの日の投球を振り返り