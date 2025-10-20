日本シリーズ進出を懸け、20日の最終第6戦に達が先発する。15日の第1戦からプロ初となる中4日での先発マウンド。大一番を前に21歳の高卒4年目右腕は「もう一度、登板機会が回ってきた時のために準備をしていたので“来たな”という気持ちです」と気持ちをたぎらせた。CS初登板となった前回15日は6回6安打無失点。6奪三振と好投しながら打線の援護に恵まれず、チームも延長10回の末にサヨナラ負けを喫した。再び2年連続最優秀防