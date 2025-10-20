【その他の画像・動画等を元記事で観る】 timeleszの日本テレビ系での初レギュラー冠番組『timeleszファミリア』。10月20日放送の企画は「最強記憶術でイチカバチカ！100人の子どものフルネームを1時間で覚えられるか!?」。timeleszの8人がイチかバチかの“超ギリギリチャレンジ”に挑む。 ■果たして、timeleszは100人全員の名前を覚えて見事成功させることができるのか？ 前回のギリギリチャレンジでは、最強イン