◇パ・リーグCSファイナルステージ第5戦 ソフトバンク1-7日本ハム（2025年10月19日みずほペイペイD）初回1死一塁、二盗を成功させたソフトバンク・周東は日本ハムの遊撃手・山県と交錯し、左足首を負傷。ただ「足首は痛いけど、しょうがない」と気合でフル出場。選手会長としてチームを引っ張るのも役割だ。きょう20日の最終決戦へ向けて「明日（20日）は最後、全員がグラウンドに倒れるくらい必死にやる。それくらいじ