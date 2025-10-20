「新馬戦」（１９日、東京）３番人気のブラウンバナナ（牡２歳、父キズナ、母グリーンバナナズ、美浦・林）が、大外枠から好位でレースを進め、直線でしぶとい脚を使って初陣を勝利で飾った。騎乗した津村は「大外枠だったけど、スタートが決まっていい所につけられた。加速するのに時間がかかるので、かえって外枠が良かった。しぶとく伸びるのは分かっていたし、いい勝ち方ができました」と笑顔でレースを振り返った。