◇パ・リーグCSファイナルステージ第5戦 日本ハム７―1ソフトバンク（2025年10月19日みずほペイペイD）日本ハムの矢沢が執念の適時打を放った。4回に2点を先制し、なおも2死一、三塁。代わった2番手・ヘルナンデスの153キロ直球にバットを折られながらも、右翼線に落ちる貴重な適時二塁打をマークした。今ファイナルS初スタメンで期待に応えて「アグレッシブにいきました。詰まったが、結果的に良いところに飛んだので良