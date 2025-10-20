「新馬戦」（１９日、京都）先行した５番人気のミルトベスト（牡２歳、父ファインニードル、母ブラックヒューマー、栗東・中村）が快勝した。岩田望は「好スタートを切って位置を取れましたが、力んでいました。収まりは少し悪いところがありましたけど、それでもしまいは反応してくれました」と２馬身差で押し切った内容を評価。中村師は「スピードはあると思っていましたが、コントロールに苦労していたので、そのあたりが