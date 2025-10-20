◇パ・リーグCSファイナルステージ第5戦 ソフトバンク1-7日本ハム（2025年10月19日みずほペイペイD）パ・リーグのクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ（S）は19日に第5戦が行われ、優勝チームのソフトバンクが2位の日本ハムに1―7で敗れた。3連敗で対戦成績はアドバンテージを含めて3勝3敗となり、きょう20日の第6戦で雌雄を決することになった。小久保裕紀監督（54）は勝つか引き分けで日本シリーズ進出が決