◇パ・リーグCSファイナルステージ第5戦 ソフトバンク1-7日本ハム（2025年10月19日みずほペイペイD）零封負けは阻止した。0―7の7回1死、ソフトバンクの山川は加藤貴の内角高めの142キロ直球を「自分のスイングができた」と中越えへソロ本塁打。ただ、失点が大きすぎた。0―0の4回無死満塁、一ゴロをはじいて本塁送球できず先制点を許し、6回1死三塁も一塁へのゴロをはじき、悪送球も加わってのダブルエラーと守備で足を