「新潟牝馬Ｓ」（１９日、新潟）１番人気のカネラフィーナ（牝３歳、美浦・手塚久）が、好位でレースを進め、直線で抜け出して勝利をつかみ、未勝利戦からの４連勝を達成した。秋華賞を抽選除外となり、格上挑戦でこのレースに挑んだ。石川は「秋華賞を目指していた馬だし、オープンでも斤量が５２キロなら負けられないと思っていた。楽な競馬ではなかったけど、その期待に馬が応えてくれました」と愛馬をたたえた。